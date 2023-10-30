Беспорядки в аэропорту Махачкалы: что известно

Разъяренная толпа штурмом взяла аэропорт Махачкалы и прорвалась на взлетно-посадочную полосу, пытаясь не пустить в Дагестан «беженцев из Израиля» вечером в воскресенье. Чего добивались участники беспорядков и как отреагировали власти?

Люди начали собираться у аэропорта «Уйташ» Махачкалы вечером 29 октября, куда в 19.00 по местному времени (совпадает с мск) прилетел рейс из Тель-Авива. До этого в соцсетях появилась информация, что в республику прибудут «беженцы из Израиля».

Собравшиеся принесли плакаты «Мы против еврейских беженцев» и «Детоубийцам — нет места в Дагестане», устроили поиски граждан Израиля, проверяя паспорта у выходивших из аэропорта. А затем толпа прорвалась в здание международного терминала аэропорта и заблокировала его, а после выбежала на взлетно-посадочную полосу.

Разъяренные люди бросали камни в полицейских, раскачивали машину правоохранительных органов, пассажиров рейса, прилетевшего в Махачкалу из ОАЭ, несколько часов не выпускали из салона.

Беспорядки продолжались несколько часов, только около 23.00 Росгвардия отчиталась, что аэропорт освободили от «несанкционированно проникших в него граждан.

Итог — пострадали 20 человек, десять из них госпитализированы, двое находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил Минздрав республики. По данным источников телеграм-канала Mash, в аэропорту разграблены магазины, разгромлены склады. Росавиация закрыла аэропорт как минимум до 02:59 мск 31 октября.

Реакция властей

СК России возбудил уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки) — по факту ЧП в аэропорту Махачкалы. За это предусмотрено наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.

Силовики установили более 150 «активных участников беспорядков», 60 из которых были задержаны, сообщило ГУ МВД России по СКФО.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы «попыткой дестабилизации ситуации» в республике. По его словам, беспорядки курировались из-за рубежа, в том числе через «проукраинские телеграм-каналы».

«Попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводится нашими врагами, противниками нашей страны», — цитирует Меликова «Коммерсантъ».

Он отметил, что весь функционал аэропорта Махачкалы будет восстановлен в течение 2-3 дней.

МИД Израиля и канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху выпустили заявление, в котором выразили надежду, что российские правоохранительные органы защитят граждан Израиля и евреев, а также «будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства».

Причины и последствия «антисемитского мятежа»

Эксперт по межэтническим и межконфессиональным отношениям Александр Верховский в комментарии «Коммерсанту» высказал мнение, что это происходит отчасти под влиянием достаточно нетипичной для российской внешней политики позиции, которую сейчас российские власти заняли по конфликту» (между Израилем и ХАМАС), а также связано с усилившейся антимигрантской риторикой.

«Ясно одно, что межнациональная конфликтная карта вновь разыграна и самым неприятным образом. Запрет на раскрутку любых очагов национальной напряженности долгое время стабилизировал ситуацию в этом направлении, но нынешнее отношение к проблеме в конечном счете может затронуть очень многих», — написал политолог Илья Гращенков в телеграм-канале.

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов заявил, что последствия дагестанского «антисемитского мятежа» принесут и внешнеполитический, и внутриполитический колоссальный ущерб России. По его мнению, «черный лебедь» может прилететь из разрастания антимигрантских настроений.

«Технологии обрушения государства через раскачку ситуации, начиная с национальных республик, завершившиеся погромом Центра, мое поколение пережило на собственной шкуре. И мне повторения очень-очень не хочется», — цитирует Обухова телеграм-канал Brief.