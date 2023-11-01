Ущерб аэропорту Махачкалы оценили в сотни миллионов рублей

Ущерб аэропорту Махачкалы после устроенных там беспорядков оценивается минимум в 285 миллионов рублей, сообщил депутат Госдумы, экс-мэр Дербента Хизри Абакаров.

«Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов рублей, и подсчет еще ведется. Хочу сказать, что все, абсолютно все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения, их лица хорошо видны, а личности легко опознаваемы», — написал Абакаров в телеграм-канале.

Он добавил, что все участвовавшие в разрушении аэропорта будут привлечены не только к уголовной, но и финансовой ответственности, также их внесут в черный список, чтобы они не обслуживались в аэропорту, пока не возместят весь ущерб.

Толпа местных жителей ворвалась на территорию аэропорта и на взлетно-посадочную полосу в поисках прилетевших евреев 29 октября. Беспорядки продолжались около четырех часов, в них приняли участие порядка 1,2 тысячи человек. Минздрав Дагестана сообщил о более 20 раненых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки, предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы).