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Пациентов алтайской больницы эвакуировали из-за пожара

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар в Центральной городской больнице города оперативно ликвидировали в Бийске. Пожарные спасли из опасной зоны 41 человека, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Огонь вспыхнул рано утром 10 мая. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из окна шестого этажа семиэтажного здания больницы. Пожарные оперативно нашли очаг возгорания, огонь распространился на десяти квадратных метрах.

Звеньями газодымозащитной службы из опасной зоны спасен 41 человек, эвакуировано 33 человека, отмечается в сообщении. Ведомство подчеркнуло, что пострадавших в результате возгорания нет.

На месте пожара работал 51 спасатель и 14 единиц техники. В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания.

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ЧП #Происшествия #Алтайский край
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