Болельщики «Сибири» возмутились выбором песен на матч с «Трактором»

Болельщики ХК «Сибирь» недовольны тем, что администраторы группы клуба во «ВКонтакте» не берут предложенные песни для караоке в домашних матчах.

На домашних матчах «Сибири» стало традицией включать определенные песни, как караоке. Во время игровой паузы на арене включают известную песню, а на кубе транслируют слова. Болельщики на трибунах ее дружно поют.

Выбирают песни на матчи в официальной группе «Сибири» во «ВКонтакте». Сначала администраторы соцсети просят подписчиков предложить трек, а потом на основе предложений формируют голосование, где уже выбирают итоговую песню.

Перед матчем с челябинским «Трактором» подписчики в числе прочих предложили детскую песню «Синий трактор». Веселую композицию поддержали лайками, но администраторы группы не включили трек в голосование, чем вызвали недовольство болельщиков. В итоге лидером голосования стала песня Юрия Шатунова «Седая ночь».

Администратор соцсети отказался объяснять Sibnet.ru, по какому принципу формируется голосование, и почему в него не входят популярные среди болельщиков песни.