Ребенок на Алтае спас тонущих детей

Девятилетний мальчик в Алтайском крае спас тонущих в осенней реке детей. После подвига он решил стать спасателем, сообщает МЧС региона.

Трагедия едва не случилась на реке Талица в селе Черемушкино. Четырехлетний мальчик и его пятилетняя сестра играли на площадке, а затем решили сбегать к реке. Спускаясь склону, они соскользнули в воду.

«Девятилетний Егор Усольцев услышал крики о помощи, не растерялся и немедленно кинулся спасать ребят. Девочку удалось вытащить с берега, а за мальчиком пришлось нырнуть в воду. Прибежавшая на крики жительница села Татьяна Камко провела реанимацию», – отмечает ведомство.

Мальчика в торжественной обстановке наградили благодарственным письмом МЧС, его представят к ведомственной награде. Теперь Егор всерьез думает о профессии спасателя, а родители очень гордятся сыном и рады, что не произошло трагедии.