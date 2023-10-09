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Ребенок на Алтае спас тонущих детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС Алтайского края

Девятилетний мальчик в Алтайском крае спас тонущих в осенней реке детей. После подвига он решил стать спасателем, сообщает МЧС региона.

Трагедия едва не случилась на реке Талица в селе Черемушкино. Четырехлетний мальчик и его пятилетняя сестра играли на площадке, а затем решили сбегать к реке. Спускаясь склону, они соскользнули в воду.

«Девятилетний Егор Усольцев услышал крики о помощи, не растерялся и немедленно кинулся спасать ребят. Девочку удалось вытащить с берега, а за мальчиком пришлось нырнуть в воду. Прибежавшая на крики жительница села Татьяна Камко провела реанимацию», – отмечает ведомство.

Мальчика в торжественной обстановке наградили благодарственным письмом МЧС, его представят к ведомственной награде. Теперь Егор всерьез думает о профессии спасателя, а родители очень гордятся сыном и рады, что не произошло трагедии.

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paramedic

Англичане готовят украинцев, причем на своей территории и не скрываясь.Американцы предоставляют спутниковую...

c2h5oh76

нападал и убивал, причем убивал всех подряд, без разборас какого перепуга еврейчики решили, что им можно...

masiki

ну да уже больше сотни за доллар ))) статейка вовремя ща напишут слабы рубль это хорошо ))))

DADMAL

На свои расходы смотрите надеюсь не надо перечислять.