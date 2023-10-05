Россияне массово пожаловались на сбои в работе техники Xiaomi

Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе техники Xiaomi. В российском представительстве компании признали проблему и пообещали ее решить.

Клиенты отмечают, что не могут подключить Mi Home — приложение для управления «умным домом» и различными бытовыми приборами. У них не работают роботы-пылесосы, видеокамеры и прочие устройства.

В российском представительстве РБК сообщили, что проблема связана со сбоями в серверах.

Администраторы сообщества «ВКонтакте» признали проблему. «Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста», — говорится в ответе одному из ей.