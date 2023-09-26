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Почему Bluetooth пульт лучше старой ИК-дистанционки

Источник:
Sibnet.ru
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Дистанционный Bluetooth пульт
Фото: © Ростелеком

Bluetooth пульт c голосовым управлением заменит сразу несколько гаджетов и сделает управление устройствами комфортным и надежным.

Инфракрасные пульты дистанционного управления давно морально устарели. Они могут управлять устройствами (например, телевизором) только при непосредственном оптическом контакте с ними. Кроме того, того они не имеют дополнительных функций.

Современные Bluetooth пульты лишены этих недостатков. Они способны уверенно управлять устройствами в радиусе 10 метров, вне зависимости — находятся ли на прямой видимости с устройством или нет. Они оснащены микрофоном голосового управления. 

Так, пульт для приставки Wink+ от Ростелекома работает с голосовым помощником Маруся. Приложение с ней устанавливается на приставку, а человек голосом через пульт подает ей команды. 

С помощью Маруси можно управлять просмотром ТВ, фильмов и сериалов. Посредством пульта можно узнать прогноз погоды, курс валюты или счет спортивного матча. Голосовой помощник также включит музыку, ответит на любой вопрос и развлечет ребенка сказкой.

Кроме того, в пульт для Wink+ встроен гироскоп, который позволит осуществлять навигацию на экране телевизора с помощью курсора (аэромыши).

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