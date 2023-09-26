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Что такое цифровая экосистема для дома

Источник:
Sibnet.ru
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Цифровая экосистема для дома
Фото: © Ростелеком
Цифровая экосистема для дома представляет собой набор взаимосвязанных электронных сервисов, делающих жилье максимально комфортным и безопасным для человека.

Экосистема состоит из нескольких блоков — интернета, умного дома и сервисов развлечений. В ее основе устройства для доступа в интернет и обмена данными между различными устройствами внутри дома. А уже на их базе работают другие многочисленные цифровые сервисы.

Поскольку интернет — базис системы, критически важны скорость и стабильность его работы. Выбирая провайдера, нужно узнать, какие технологии он использует для подключения. Например, Ростелеком применяет оптоволоконные сети последних поколений, обеспечивающие стабильный интернет без просадок на сетях.

Умный дом — сеть взаимосвязанных датчиков и бытовых приборов. Они работают либо автоматически по настроенным сценариям, либо дистанционно управляются человеком с помощью приложения на телефоне. Существует несколько протоколов связи для этого сервиса, поэтому все устройства в доме должны быть унифицированы под один из них.

Сейчас все практически все провайдеры предлагают пользователям собственные платформы с играми, музыкой, фильмами. Так, у Ростелекома есть свой развлекательный сервис Wink. Также есть специальные игровые тарифы со множеством опций для геймеров.

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