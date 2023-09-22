Украина нанесла удар по штабу Черноморского флота

Вооруженные силы Украины нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, информация о пострадавших уточняется. Развожаев также призвал жителей не выкладывать в соцсети фото и видео с места. «Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота — при звуках сирены, проследовать в укрытие», — указал губернатор.

«На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств», — уточнил Развожаев.