Новосибирцы и москвичи предпочли доллары, а не евро

Половина россиян продолжают копить и инвестировать в иностранной валюте, при этом новосибирцы и москвичи предпочитают делать это в долларах, сообщает ВСК.

Половина россиян доверяют валюте как инструменту накоплений и инвестиций. Среди мужчин этот показатель значительно выше (61%), чем среди женщин (46%). При этом, отношение к данному финансовому инструменты отличается в зависимости от региона.

Копить и инвестировать в долларах любят в Москве, Краснодаре, Красноярске, Перми и Новосибирске (более 80%).

Евро прежде всего востребовано в Уфе, Воронеже и Перми (более 70%), и практически не пользуется популярностью в Красноярске и Новосибирске.

Одним из ключевых трендов 2023 года является пик востребованности юаня, в том числе и в регионах – в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону доля держателей китайской валюты превышает 60%.

35% респондентов отметили, что на данный момент не имеют сбережений в юанях, но готовы расширить свой инвестиционный портфель в ближайшие несколько лет китайской валютой.