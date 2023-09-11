НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новосибирцы и москвичи предпочли доллары, а не евро

Источник:
Sibnet.ru
150 1
Доллары
Фото: © Sibnet.ru

Половина россиян продолжают копить и инвестировать в иностранной валюте, при этом новосибирцы и москвичи предпочитают делать это в долларах, сообщает ВСК.

Половина россиян доверяют валюте как инструменту накоплений и инвестиций. Среди мужчин этот показатель значительно выше (61%), чем среди женщин (46%). При этом, отношение к данному финансовому инструменты отличается в зависимости от региона.

Копить и инвестировать в долларах любят в Москве, Краснодаре, Красноярске, Перми и Новосибирске (более 80%).

Евро прежде всего востребовано в Уфе, Воронеже и Перми (более 70%), и практически не пользуется популярностью в Красноярске и Новосибирске.

Одним из ключевых трендов 2023 года является пик востребованности юаня, в том числе и в регионах – в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону доля держателей китайской валюты превышает 60%. 

35% респондентов отметили, что на данный момент не имеют сбережений в юанях, но готовы расширить свой инвестиционный портфель в ближайшие несколько лет китайской валютой.

Еще по теме
Помощник Путина заверил, что пик ослабления рубля пройден
Россияне составили список самых дорогих городов‑миллионников
Сбербанк увеличил срок действия карт «Мир»
Ценовой шторм: что подорожает этой осенью
смотреть все
Экономика #Деньги #Новосибирск #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Выбывший из детского «Голоса» участник покорил «Голос. Уже не дети»
Стали известны участники второго выпуска «Голос. Уже не дети»
Загадочное «золотое яйцо» нашли на дне Тихого океана
Обсуждение (1)
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

В марте 2022 г. США сорвали мирные переговоры намеренно, убив при этом одного из членов украинской стороны,...

Nik3316

я тебя удивлю, но в ЕС ты пахнешь как русский мир)))))))) и смотрят на тебя так же... они не отличают...

VALGOR

Контрнаступ выдохся украм нужна передышка.....

Удавиков

англичашки столько уже напакостили, что этими подбитыми танкам явно не отделаются