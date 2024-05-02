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Россия «отомстит» за конфискованные Западом активы

Источник:
Reuters
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Россия сохраняет несколько эффективных вариантов ответа на конфискацию ее активов за границей, если такое решение будет принято.

Зеркальные контрмеры Российской Федерации могут быть в первую очередь направлены на активы частных лиц и корпораций, передает Reuters со ссылкой на экспертов. Частично они уже заморожены.

Одной из наиболее вероятных контрмер станет конфискация финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов, которые в настоящее время хранятся на специальных счетах «типа С».

На момент начала спецоперации в России находились 288 миллиардов долларов активов западных компаний. В конце 2023 года эта сумма сократилась до 215 миллиардов, из которых 98,3 миллиарда приходится на Кипр и 50,1 миллиарда на Нидерланды.

Таким образом, активы иностранных компаний сопоставимы с международными резервами России в размере 300 миллиардов долларов, которые заморожены за рубежом после начала СВО. При этом Москва уже получила контроль над многими «дочками» западных компаний.

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