Сезонное подорожание наложилось на обесценивание рубля и проблемы с ввозом импорта. Поэтому многие продукты, товары и услуги очень скоро станут дороже. Какие позиции в магазине шокируют изменением стоимости до конца осени?

«Средний рост цен на продукты питания, на одежду и все остальное ожидается в районе 7-15%», — спрогнозировал Sibnet.ru экономист Юрий Капштык.

По его словам, рынок находится в сложной ситуации. Хороший урожай сельхозпродукции мог бы сдержать цены, но есть негативные факторы: санкции, рост инфляции и ключевой ставки, необходимость компаниям обновлять оборудование на производстве и повышать зарплаты. Отсюда и очередной рост цен.

Насколько подорожают продукты?

Овощи и фрукты в сентябре относительно дешевые из-за свежего урожая и дачных запасов населения, но с октября цены на них стабильно растут.

«Рост стоимости топлива, особенно в южных регионах России, продолжает бить рекорды. Поэтому вполне реально подорожание не только бананов издалека, но и привычных осенних фруктов, например, хурмы и мандаринов», — сказала «Прайму» профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

#Еда Выбираем сосиски

Кадровый голод и рост стоимости ГСМ в сельском хозяйстве приводит к росту стоимости мяса: говядины, индейки, свинины и курицы. По этой же причине могут подрожать молоко, яйца, колбасные изделия, сосиски.

О росте стоимости хлеба сообщили его производители. Из-за динамики цен на сахар, ГСМ, энергоносители и логистику они вынуждены поднять цены на 5–10%.

Обесценивание российской валюты приведет к удорожанию импортных продуктов. Эксперты прогнозируют, что на 10-15% дороже станут импортные чай, кофе, кондитерские изделия.

Какие товары подорожают?

«Рост цен на импорт будет очень ощутимым, на 20–25%, а по отдельным группам товаров на рынках с низкой конкуренцией — до 50% (бытовая техника, элитный алкоголь, парфюмерия)», — сказал «Коммерсанту» доктор экономических наук Александр Полиди.

Стоимость материалов для ремонта жилья может вырасти на 20–30%. Больше всего подорожают фурнитура, лакокрасочные материалы, электроинструмент, инженерия, а также товары отечественных производителей, при изготовлении которых используются импортные составляющие: мебель, напольные покрытия и многое другое, рассказала РИА Новости технический директор студии дизайна интерьера Geometrium Елена Смелкова.

Также можно ожидать подорожания шин на 20–25%, отметил профессор практики Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким. «На стоимость шин будут влиять две разнонаправленные тенденции — инфляция затрат и снижение покупательной способности населения», — отметил он.

По словам эксперта, современная автомобильная шина производится из порядка 200 ингредиентов, большая их часть имеет отношение к импорту.

Какие услуги станут дороже?

Вслед за товарами будут дорожать и услуги. Например, туроператоры поднимут цены на зимние заграничные туры на 10-30% по сравнению с 2022 годом.

«Цены на выездном рынке будут зависеть от валютного курса и наличия авиаперевозки. Самая высокая стоимость традиционно будет на Новый год и в праздничные дни», — сказал «Известиям» вице-президент Российский союз туриндустрии Юрий Барзыкин.

#Торговля Тренд на поддержанные вещи

По данным туроператора «Интурист», стоимость туров за рубеж в зимний период по популярным направлениям увеличится в среднем на 25-30%, цены на путевки в Таиланд и Шри-Ланку вырастут в ноябре, в этот период там начинается высокий сезон, а в ОАЭ, на Мальдивах, Сейшелах и на Кубе — с октября.

Также поднимутся цены на такси на 10–20% из-за нового законодательства, вступившего в силу 1 сентября. Водителям теперь нужно получать разрешение на работу. По мнению специалистов, это может привести к снижению числа водителей в сервисе, что повлечет за собой резкий скачок цен на поездки.