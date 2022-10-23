Магазин «Свалка»: подержанные вещи снова стали трендом?

Девушка роется в куче одежды, брошенной прямо на полу магазина, парень рассматривает старый фотоаппарат в «советской комнате», подружки листают книги на огромном стеллаже…

Это магазин «Svalka Region», который принимает и продает б/у вещи разных эпох на Центральном рынке в Новосибирске. В день здесь рассматривают и роются в вещах около тысячи человек, но находят свои «сокровища» только около десятка из них.

«Я шел мимо и увидел вывеску. Зашел сюда поглазеть. Интересный концепт — магазин с всякими секонд-хенд вещами. То, что есть советский сектор — это прикольно», — сказал покупатель Дмитрий.

Владелец магазина «Svalka Region» Алексей Первухин подтверждает, что большая часть посетителей — «созерцатели». Им нравится копаться в старых вещах, но не всегда они готовы что-то купить.

Например, женщина заинтересовалась томами Большой Советской энциклопедии. Лежит 30 томов. Рядом висит ценник — все книги в твердой обложке — 100 рублей.

«А если брать все тома, какая цена будет?», — спрашивает она. «100 рублей книга. В интернете они бы вместе стояли 6 тысяч рублей», — отвечает владелец. Женщина не хочет покупать за такую цену.

Владельца магазина это немного удивляет, он уверен, что за такую цену, как 3 тысячи за 30 томов «Большой Советской энциклопедии» нигде дешевле не найти. Но, по его словам, покупатели в таком магазине всегда хотят купить еще по более низкой цене, чем есть, однако торговаться здесь нельзя.

Сначала ценник на вещи устанавливали в магазине исходя из здравого смысла, а также смотрели цены в интернете и ставили ниже. Сейчас у сотрудников уже большой опыт, позволяющий сразу верно оценить товар.

Этот опыт наработали еще в Красноярске. Там пять лет назад Первухин открыл первый магазин, вдохновившись опытом владельца сервиса по вывозу ненужных вещей Алексея Баринского в Москве.

Год назад «Svalka Region» открылась в Новосибирске, а в мае этого года она переехала из помещения на улице Семьи-Шамшиных в здание на Центральном рынке.

Красноярск и Новосибирск

Сам Первухин около 30 лет жил в Новосибирске, а потом переехал в Красноярск. Открытие сервисов «Svalka Region» в этих городах заставляет его невольно сравнивать эти две площадки.

«Когда мы открылись в Новосибирске, работала бригада из Красноярска. И покупатели спрашивали: вы не из Новосибирска? Вы много улыбаетесь и глаза у вас веселые. Когда отвечали, что из Красноярска, они говорили, что понятно», — вспоминает собеседник.

По его мнению, в Новосибирске чаще встречается хамское поведение покупателей, чем в Красноярске, и клиенты более хитрые, то есть активнее ищут выгоду.

Отчасти поэтому в Красноярске магазин стал прибыльным с первого года работы, а в Новосибирске это пока убыточный бизнес.

Первухин подчеркивает, что «Svalka Region» — бизнес, призванный принести прибыль. Главная суть — сервис по бесплатному вывозу ненужных вещей. Человек не тратит время, силы на выбрасывание или продажу вещей. Не платит за вывоз, но и не получает вознаграждения.

Причины, по которым люди отдают свои вещи на «Свалку», разные. Это желание быстро избавиться от обилия ненужных вещей, подарить им вторую жизнь, забота об экологии и желание помочь — благотворительность.

«Мы даем вторую жизнь ненужным вещам. Шкаф для книг в магазине сделан из бывшей мебели — шкафы, столы, тумбочки. К стене он привинчен старыми советскими уголками», — привел пример собеседник.

Примерочные сделаны из бывших туалетных кабинок, которые почистили, помыли и украсили граффити.

примерочные в магазине

«Если что-то не представляет коммерческой ценности для нашего покупателя, а мы уже понимаем — кому что нужно, тогда эти вещи идут на переработку. Книги сдаем в макулатуру, одежду на разволокнение», — рассказывает Первухин.

Например, в Советской энциклопедии не все тома, и она скорее всего будет лежать. «Потом придется ее отвезти в макулатуру, но может кому-то не хватает тома и ее купят», — говорит собеседник.

Предприятие по переработке одежды есть в Красноярске. В прошлом году «Svalka Region» сдала 120 тонн на переработку. Из тканей делают стружку — набивку для матрасов. Этим сырьем можно набить 120 тысяч матрасов.

Часть вещей отдают на благотворительность, туда идет одежда в хорошем состоянии — без пятен, дырок.

Часто проводится акция «Куча мала», вещи с небольшими изъянами скидываются в одну кучу посреди зала, и покупать их можно на вес — как когда-то в секонд-хендах с импортной одеждой. И многим нравится там копаться.

Важным местом притяжения в магазине стала и советская комната. У взрослых людей вызывает ностальгию, а у молодежи живой интерес.

«Такая волна интереса к Советскому Союзу. Люди устраивают атмосферные вечеринки, не только у себя дома, в ночных клубах», — говорит менеджер торгового зала магазина «Svalka Region» Ирина Плужникова.

Так, приходил мужчина, который купил клуб и для стилизованной советской вечеринки набрал очень много всего, выбирал полтора часа. Потом пришел и показал фотографии с вечеринки.

Советская комната

«Девушка приходила, она в прошлом модель, теперь фотограф, делает фотографии семейные, свадебные. В том числе и ретро, для этого покупает и одежду, и предметы. Смотришь, реально, как из 50-х годов фото», — говорит собеседница.

Также приходили владельцы пивного магазина и кальянной, они тоже покупали детали для интерьера именно советской тематики.

Покупка б/у вещей — новый тренд?

Спрос на покупку б/у товаров в России существенно вырос в этом году. Так, например, количество операций по картам «Московского кредитного банка» (МКБ) в магазинах подержанной одежды с января по август 2022 года выросло более чем в 2,5 раза, а сами траты — в 2,1 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Подобную тенденцию зафиксировали и в «Почта Банке»: его клиенты увеличили траты в магазинах секонд-хенд на 20% с начала года. Вырос и средний чек покупок: с 940 рублей в прошлом году до 1080 рублей в этом.

#Стиль Что купить, а какую одежду выкинуть

«Модель таких магазинов живучая, исходя из уровня доходов населения, особенно по регионам. Любой предприниматель ориентируется на покупательскую способность жителя из региона. Результат после нескольких лет работы будет говорит за себя», — прокомментировал экономист Юрий Капштык.

Согласно исследованиям, наиболее активно покупают б/у вещи жители городов-миллионников. В первую очередь это молодежь, которая хочет одеваться дешево и при этом модно, отметила замруководителя экологического сервиса «+1Город», эксперт по устойчивой моде Ольга Гандурина.

«Многие часто покупают б/у одежду для какого-либо мероприятия, праздника, карнавала. На втором месте — люди среднего возраста. Часто именно они являются покупателями и продавцами детской одежды», — сказала Гандурина.

По ее наблюдениям, снижение покупательской способности населения тоже привело к тому, что покупать б/у вещи стали активнее.

Впрочем, покупатели подержанных вещей далеко не всегда малообеспеченные люди. Тренд на разумную экономию популярен у обеспеченных людей. Кроме того, есть мода на винтаж и желание сделать свой гардероб уникальным.

В Европе покупка б/у вещей уже давно стала обычной практикой, связанной с развитым экологическим сознанием. Такое поведение вообще не зависит от уровня дохода.

«Последние годы это стало популярно и в России. Гораздо разумнее не поощрять потребительский бум и, как следствие, не увеличивать количество отходов, а увеличивать срок службы вещей, покупая бывшее в употреблении», — отметила Гандурина.

При этом социолог Кирилл Хмарский отметил, что у любителей бывших в употреблении вещей сейчас есть более продвинутые площадки для покупок — в первую очередь интернет-магазины «Авито» и «Юла».

«Еще лет пять назад комиссионки могли бы приносить какую-то прибыль, но сейчас это уже как атавизм. Единственное, чем они могут помочь населению, так это тем, что ты туда вещь принес и все, и она не занимает пространство вашей жилплощади», — считает Хмарский.

Магазины знают психологию

Психолог Олег Долгицкий поясняет, что с покупкой или отказом от старых вещей связаны многие установки.

«Для многих покупка б/у вещи приводит к снижению самооценки, на это влияет с одной стороны капиталистическая идеология, где жизненный уровень человека коррелирует с уровнем его потребления», — отметил он.

Так, покупка ношеной вещи — снижение уровня потребления, а это значит, что сам человек буквально начинает меньше стоить. Кроме того, на уровне мифологического мышления такая вещь воспринимается грязной, даже несмотря на то, что она могла быть выстирана или обработана.

«Многие не могут найти или позволить себе красивые дорогие вещи, поэтому приходят к теме секонд-хендов. Цена так или иначе является основой, так как именно она придает игровой компонент всей процедуре. Это буквально игра, в которой человек пытается найти свой клад», — считает психолог.

По его словам, отдельные люди любят рыться в вещах и долго их выбирать по многим причинам. С одной стороны, это могут быть студенты, которые просто пытаются сэкономить деньги на покупке одежды. Также это могут быть педанты с анальными чертами характера (разновидность невроза), находящиеся в поисках новых впечатлений.

«Магазины знают все эти особенности. Поэтому могут делать очень длинные ряды с вещами или большими ящиками, чтобы педанты тратили больше времени на поиск и в конце брали лучшую даже из худшего, чтобы потраченное время не было напрасным», — говорит эксперт.

Отдельные магазины могут делать акцент на вторичную переработку, естественность материалов и продуктов. Третьи могут указывать на низкую стоимость, чтобы делать магазины доступными для малоимущих слоев населения, добавил собеседник.