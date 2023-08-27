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Гоночный автомобиль 10 раз перекувыркнулся в воздухе. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Пилот Райан Прис попал в жесткую аварию на автогонках NASCAR, его автомобиль перевернулся 10 раз в воздухе на скорости около 200 километров в час.

Гонка серии NASCAR проходила в Дейтоне. На 156 круге в автомобиль Приса врезался другой болид, сообщается на сайте NASCAR. Авто вылетело с трассы, 10 раз перекувыркнулось в воздухе и загорелось.

Прис сам выбрался из покореженного авто, после чего его увезли в больницу.

«Если вы хотите быть автогонщиком, вам лучше быть крутым. Я возвращаюсь», — написал гонщик в соцсети Х (бывш. Twitter).

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