Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех погибших в авиакатастрофе в Тверской области, глава государства сказал об этом на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

«Пригожина я знал давно. С начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были. И результатов он добивался нужных. И для себя и когда я его просил об этом. Для общего дела. Он был талантливым человеком», — отметил президент.

По его словам, первичные данные говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники группы «Вагнер», которые внесли существенный вклад в спецоперацию на Украине.

Путин подчеркнул, что Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолетом Евгения Пригожина, оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца.

«Что совершенно точно: мне сегодня докладывал с утра руководитель Следственного комитета, они уже начали предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца», — заверил российский лидер.