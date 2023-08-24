НАВЕРХ
Актуальная тема
Катастрофа самолета Пригожина
Актуальная тема
Катастрофа самолета Пригожина
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина

Источник:
ТАСС
1411 8

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех погибших в авиакатастрофе в Тверской области, глава государства сказал об этом на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

«Пригожина я знал давно. С начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были. И результатов он добивался нужных. И для себя и когда я его просил об этом. Для общего дела. Он был талантливым человеком», — отметил президент.

По его словам, первичные данные говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники группы «Вагнер», которые внесли существенный вклад в спецоперацию на Украине.

Путин подчеркнул, что Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолетом Евгения Пригожина, оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца.

«Что совершенно точно: мне сегодня докладывал с утра руководитель Следственного комитета, они уже начали предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца», — заверил российский лидер.

Тема: Катастрофа самолета Пригожина
Зеленский отверг причастность Украины к гибели Пригожина
Стало известно, по какому признаку опознали Пригожина
Бойцы ЧВК «Вагнер» устроили мемориал Пригожину в Новосибирске
Появилась версия о взрывном устройстве в самолете Пригожина
смотреть все
Политика #Россия #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стихийный мемориал появился у офиса «ЧВК Вагнер Центра»
ГИБДД разрешила подкрашивать автомобильные номера
Кабачки выдали белым медвежатам в новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Версия инсценировки смерти Пригожина появилась в Сети
Обсуждение (8)
Картина дня
Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина
Подсчитано количество SIM‑карт россиян под угрозой блокировки
Зеленский отверг причастность Украины к гибели Пригожина
Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1»
О самом главном
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
58
Глава «Роскосмоса» назвал причину крушения «Луны-25»
48
Российская экспедиция на Луну провалилась
44
Назван единственный путь для победы Украины
34
Основатель «Вагнера» Пригожин погиб в авиакатастрофе
26
Образ Сталина изменили в новом учебнике истории