Прилепин высказался о версиях гибели Пригожина

Писатель Захар Прилепин заявил, что не верит в официальную версию гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, согласно которой на борту его самолета взорвались ручные гранаты.

«Мутная история», — сказал Прилепин о гибели Пригожина в интервью Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

По его мнению, те, кто предложили эту версию — о взрыве гранаты в самолете — «даже не надеялись, что в нее проверят».

Собчак предположила, что версия «специально была так создана, чтобы в нее никто не поверил, чтобы подчеркнуть показательность всей истории», Прилепин допустил такую возможность, но отметил, что Собчак «слишком хорошо об этих людях думает».

«Для меня это (гибель Пригожина) было так же болезненно, как гибель Захарченко. Человеческая близость, мы оба ее чувствовали», — сказал Прилепин.

По мнению писателя, марш Пригожина на Москву был не заговором, а «внутривидовой борьбой» нескольких властных группировок, каждая из которых надеялась на поддержку президента России Владимира Путина.

Президент России, по мнению писателя, воспринял мятеж Пригожина не столько как предательство, сколько как «слом правил игры». Он также выразил уверенность, что Пригожин, устраивая поход на Москву, «точно не претендовал на власть», не собирался возглавлять Минобороны или становиться президентом РФ.