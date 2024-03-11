Памятник Пригожину задумали установить на Кубани

Памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и командиру этого формирования Дмитрию Уткину собираются установить в городе Горячий Ключ Краснодарского края.

Памятник — это ростовые фигуры Пригожина и Уткина в военной экипировке, на постаменте выгравированы жетоны с личными номерами и позывными — Первый (Пригожин) и Девятый (Уткин). Фотографии опубликовали телеграм-каналы GreyZone и «Оркестр Вагнера», связанные с ЧВК.

Скульптура, предположительно, будет установлена на территории часовни ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе. Поблизости была расположена тренировочная база наемников, а сам Пригожин называл часовню личной.

Фото : © Оркестр Вагнера | Wagner

Согласования с городскими властями не требуется, потому что памятник будет находиться на частной территории, он может быть классифицирован как малая архитектурная форма, цитирует издание «Подъем» администрацию Горячего Ключа.

ЧВК «Вагнер» была создана предпринимателем Евгением Пригожиным в 2014 году, действовала в Сирии, странах Африки и на Украине. 23-24 июня бойцы во главе с основателем предприняли попытку вооруженного мятежа, назвав его «маршем справедливости».

Через два месяца, 23 августа, пригожинский бизнес-джет разбился. Погибли семь пассажиров, в том числе основатель ЧВК и Уткин, и трое членов экипажа.