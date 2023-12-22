Песков не стал обсуждать статью WSJ о гибели Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию The Wall Street Journal о том, что авиакатастрофу, в которой погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, якобы организовал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Вряд ли поддаются комментированию подобные материалы, К сожалению, WSJ любит заниматься продуцированием pulp fiction (бульварного чтива)», — отметил Пригожин.

В статье WSJ гибель сообщается, что гибель Евгения Пригожина в августе — операция, спланированная по заданию секретаря Совбеза и директора ФСБ Николая Патрушева.

Как утверждает издание, Патрушев давно предупреждал российские власти об опасности главы ЧВК «Вагнер», однако к нему якобы не прислушивались из-за успехов бойцов Пригожина в зоне СВО. При этом после июньского мятежа ситуация изменилась не в пользу Пригожина, утверждает WSJ.

Бизнес-джет Пригожина разбился 23 августа под Тверью. Погибли семь пассажиров и трое членов экипажа.