НАВЕРХ
Актуальная тема
Катастрофа самолета Пригожина
Актуальная тема
Катастрофа самолета Пригожина
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сын Пригожина решил сдать наградное оружие отца

Источник:
Sibnet.ru
404 0

Сын основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел Пригожин решил сдать наградное оружие отца и пришел в полицию.

Пригожин захотел сдать на хранение в правоохранительные органы три пистолета, а именно два Glock 17 без магазина и патронов и пистолет Beretta 92 с двумя магазинами и 30 патронами, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник.

Скорее всего, полиция отправит мужчину в Росгвардию. Именно она занимается оборотом оружия в России.

Обыски в доме и офисе Пригожина прошли после организованного им мятежа в конце июня. У бизнесмена нашли оружие, паспорта, парики и слитки золота. Позже СМИ сообщали, что Пригожину вернули наградной пистолет Glock, полученный от министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также другое оружие: два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическая винтовку «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов.

Тема: Катастрофа самолета Пригожина
Путин раскрыл обстоятельства гибели Пригожина и его спутников
Появилось новое видео Пригожина
Раскрыты меры безопасности Пригожина при перелетах
Пригожин на видео порассуждал о своей ликвидации
смотреть все
Жизнь #Силовые структуры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сколько времени за абонентом сохраняется мобильный номер
Как со временем изменились границы Израиля и Палестины
Составлен топ самых мощных бюджетных смартфонов сентября
Зачем ХАМАС напал на Израиль: ответы на главные вопросы
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин обрушил курс доллара
Российские военные вскрыли оборону ВСУ под Донецком
Путин впервые за год выехал за границу
Украина назвала самого опасного российского генерала
Мультимедиа
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

matsko25

Толпой можно унижать кого угодно и стрелять с автомата в центре Москвы...

GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

Asd10

И чё, Зеленский теперь уже не любимая жена Байдена?? 🤣

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.