Сын Пригожина решил сдать наградное оружие отца

Сын основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел Пригожин решил сдать наградное оружие отца и пришел в полицию.

Пригожин захотел сдать на хранение в правоохранительные органы три пистолета, а именно два Glock 17 без магазина и патронов и пистолет Beretta 92 с двумя магазинами и 30 патронами, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник.

Скорее всего, полиция отправит мужчину в Росгвардию. Именно она занимается оборотом оружия в России.

Обыски в доме и офисе Пригожина прошли после организованного им мятежа в конце июня. У бизнесмена нашли оружие, паспорта, парики и слитки золота. Позже СМИ сообщали, что Пригожину вернули наградной пистолет Glock, полученный от министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также другое оружие: два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическая винтовку «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов.