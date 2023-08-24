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Блог Ростелекома
24 августа,
чт
, 07:43
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Актуальная тема
Катастрофа самолета Пригожина
Актуальная тема
Катастрофа самолета Пригожина
450
3
24.08.23, 05:16
450
3
Пригожин погиб в авиакатастрофе: что известно
Самолет Embraer EMB-135BJ Legacy 600 разбился в Тверской области, на его борту находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
477
1
24.08.23, 04:19
477
1
СК рассмотрит версию «внешнего воздействия» на самолет Пригожина
СК расследует авиакатастрофу самолета, в котором находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, по статье о нарушении безопасности полетов
359
0
24.08.23, 03:52
359
0
Росавиация подтвердила смерть Пригожина
Росавиация опубликовала список пассажиров, которые летели вместе с Евгением Пригожиным на самолете Embraer
390
0
24.08.23, 03:34
390
0
Байден узнал об авиакатастрофе с Пригожиным
Президента США Джо Байдена проинформировали о крушении бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
937
2
24.08.23, 02:31
937
2
Основатель «Вагнера» Пригожин погиб в авиакатастрофе
Самолет Embraer Legacy упал в Тверской области, на его борту находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли
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