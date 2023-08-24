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Актуальная тема
Катастрофа самолета Пригожина
Актуальная тема
Катастрофа самолета Пригожина
место катастрофы Embraer EMB-135BJ Legacy 600
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24.08.23, 05:16
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Пригожин погиб в авиакатастрофе: что известно
Самолет Embraer EMB-135BJ Legacy 600 разбился в Тверской области, на его борту находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
Крушение самолета Embraer в Тверской области
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24.08.23, 04:19
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СК рассмотрит версию «внешнего воздействия» на самолет Пригожина
СК расследует авиакатастрофу самолета, в котором находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, по статье о нарушении безопасности полетов
Крушение самолета Embraer с Евгением Пригожиным в Тверской области
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24.08.23, 03:52
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Росавиация подтвердила смерть Пригожина
Росавиация опубликовала список пассажиров, которые летели вместе с Евгением Пригожиным на самолете Embraer
Президент США Джо Байден
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24.08.23, 03:34
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Байден узнал об авиакатастрофе с Пригожиным
Президента США Джо Байдена проинформировали о крушении бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
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24.08.23, 02:31
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Основатель «Вагнера» Пригожин погиб в авиакатастрофе
Самолет Embraer Legacy упал в Тверской области, на его борту находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли
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