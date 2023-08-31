Раскрыты меры безопасности Пригожина при перелетах

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин при полетах за границу и внутри России использовал дополнительные меры безопасности.
Так, на его частных самолетах были установлены средства обнаружения слежки и стекла с электронной тонировкой, пишет сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
В частности, такое оборудование было установлено на бизнес-джете Embraer Legacy 600, потерпевшем крушение в Тверской области 23 августа. Кроме этого, этот самолет несколько раз менял регистрацию и юрисдикцию, отмечает издание.
Частные самолеты Пригожина, вылетающие в Сирию или Ливию с подмосковного военного аэродрома Чкаловский или из ближайших гражданских аэропортов, регулярно отключали транспондеры и исчезали с радаров.
Авторы материала утверждают, что члены экипажей, у которых были поддельные паспорта, проверяли списки пассажиров непосредственно перед взлетом, а в середине полета внезапно мог измениться пункт назначения.
Сам Пригожин мог проводить встречи замаскированным либо на взлетно-посадочной полосе. Например, в октябре 2022 года он провел переговоры с лидером Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром прямо на авиабазе, при этом на Пригожине были очки и накладная борода.