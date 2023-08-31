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Катастрофа самолета Пригожина
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Катастрофа самолета Пригожина
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пригожин на видео порассуждал о своей ликвидации

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
Фото: © кадр из видео

Опубликовано видео с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, на котором он заверяет «любителей обсуждения его ликвидации», что у него все в порядке.

«Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 23-го года, нахожусь в Африке. Поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков… Собственно говоря, все в порядке», — говорит Пригожин на видео, появившемся в близком к ЧВК «Вагнер» телеграм-канале GREY ZONE.

Пригожин после завершения июньского мятежа исчез из публичного пространства. 22 августа было опубликовано его первое видеообращение, где рассказал, где сейчас работают вагнеровцы.

«ЧВК "Вагнер" проводит РПД (разведывательно-поисковые действия), делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной», — заявил он.

Самолет Пригожина разбился 23 августа в Тверской области. Погибли семь пассажиров и трое членов экипажа.

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