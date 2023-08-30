Кремль назвал «преднамеренное злодеяние» версией в деле Пригожина

Одна из версий крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в котором погибли 10 человек, — «преднамеренное злодеяние», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Поскольку нет выводов, я вам не могу точно это сформулировать. Но очевидно, что существуют разные версии, среди которых версия — скажем так, преднамеренное злодеяние», — цитирует Пескова РБК.

Пресс-секретарь призвал дождаться результатов расследования, которое ведет Следственный комитет.

Представитель президента, комментируя просьбу Бразилии о совместном расследовании, подчеркнул, что «речи о международном аспекте идти не может».

«Сейчас иные обстоятельства, поэтому в данном случае совсем другая ситуация с этой авиакатастрофой», — сказал Песков.

Бизнес-джет Пригожина потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа — спустя ровно два месяца после попытки военного мятежа. Все десять человек на борту погибли.