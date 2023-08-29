Пригожина похоронили в «закрытом формате»

Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 29 августа похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга в «закрытом формате». Прощание прошло в присутствии только родных и близких друзей.

«Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», — говорится в сообщении телеграм-канала группы «Конкорд».

Пригожин погиб в результате катастрофы частного самолета 23 августа в Тверской области. Его смерть подтвердили результаты молекулярно-генетической экспертизы, сообщил Следственный комитет России.

Евгений Пригожин имеет звание Героя России. Согласно протоколу, похороны людей с таким званием проходят с воинскими почестями: на церемонии присутствуют военный караул и оркестр, по итогам звучит салют.