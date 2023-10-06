Путин раскрыл обстоятельства гибели Пригожина и его спутников

Эксперты нашли телах погибших в авиакатастрофе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его спутников осколки ручных гранат, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«Я знаю, наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании. Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель СК [Александр Бастрыкин] докладывал буквально на днях. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат», цитирует ТАСС Путина.

Президент подчеркнул, что «внешнего воздействия на самолет не было, это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной СК РФ».

По его словам, экспертизы на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших в самолете не было, хотя ее стоило бы провести. В офисе компании Пригожина в Петербурге были обнаружены 10 миллиардов рублей наличными и 5 килограммов кокаина, отметил Путин.

«Вот, то, что есть, я вам сказал. Я вам хочу сказать, я задал вопрос председателю СК, можно ли об этом сказать публично. Он говорит, да, можно, это установленный факт», — заключил президент.