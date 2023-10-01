Появилось новое видео Пригожина

Новое видео из последней поездки в Африку Евгений Пригожина появилось в Сети, кадрами поделился Telegram-канал «Кепка Пригожина».

В ролике присутствует ключевой командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин с позывным Девятый. Он был с Пригожиным в бизнес-джете, который потерпел крушение в Тверской области.

Также на опубликованных кадрах замечен нынешний командир «Вагнера», Герой России, ДНР и ЛНР Антон Елизаров с позывным Лотос.

<br>

Запечатлены моменты разговоров Пригожина и бойца ЧВК Бориса «Зомби». Например, Пригожин предлагает подшутить над Борисом и сказать ему, что его командировка в зону боевых действий на Украине ему приснилась.

На видео показаны кадры из совещания Пригожина и Уткина с командирами ЧВК. Они беседуют о планах, в кадр попала карта боевых действий. Затем показано обращение Пригожина к любителям обсуждения его ликвидации, записанное в августе.

Помимо этого, в видео вставлены кадры общения Пригожина с местными жителями, в том числе бизнесмен раздает им черные пакеты — скорее всего, это гуманитарные грузы.