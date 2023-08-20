Иноагент Галкин написал о погибшей в Чернигове девочке

Максим Галкин (признан иноагентом в России с 16 сентября 2022 года) написал о шестилетней девочке, погибшей от ракетного удара по Чернигову.

«Лето, август, выходные, город, центр, театр, дети, смерть. <…> Почему девочка больше не улыбнется?» — написал Галкин в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России).

Артист рассуждает о том, что «взрослые дяди» сочтут девочку «сопутствующей потерей». «Что за путь такой, на котором такие потери? Куда идем? Дяде министру виднее. А может, он тоже не знает, что за путь. Он себя так успокаивает», — отметил Галкин.

Ракетный удар по Музыкально-драматическому театру в Чернигове был нанесен в субботу, 19 августа. По данным МВД Украины, погибли семь человек, среди них шестилетний ребенок.

Источник РИА Новости сообщил, что российские силы ударили по драмтеатру, где проходил сбор украинских военных специалистов, маскировавшихся под гражданских.