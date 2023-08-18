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WhatsApp разрешил отправку «тяжелых» фотографий

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер WhatsApp разрешил пользователям отправлять фотографии в HD-качестве. Ранее максимальное разрешение фото для пересылки составляло 1600x1052.

Теперь можно отправлять снимки в разрешении до 4096x2692, сообщается в блоге разработчиков. Чтобы отправить снимок в HD-качестве, нужно при отправке сообщения нажать на соответствующую иконку в верхней части экрана.

Фото в высоком качестве в чате получат пометку HD в левом нижнем углу рисунка. Пользователи смогут выбрать, загружать им фотографию в высоком или более низком качестве. По умолчанию отправка сообщений будет вестись в стандартном качестве.

Функция станет доступна всем пользователям в течение ближайших недель, после чего компания обещает запустить возможность отправки HD-видео.

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