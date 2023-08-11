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Почти половина новосибирцев не уверена в завтрашнем дне

Источник:
Sibnet.ru
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Программист
Фото: © Sibnet.ru

Почти половина новосибирцев не уверен в завтрашнем дне и поэтому постоянно тревожится, сообщает результаты опроса HeadHunter.

32% опрошенных работников из Новосибирской области оценили свое эмоциональное состояние на четыре и пять баллов из пяти возможных, еще 33% поставили тройки, а 35% - двойки и единицы. Результаты говорят о том, что пока большинство опрошенных все-таки не избавились от чувства тревоги.

Главной причиной тревожности и стрессов на работе новосибирцы считают неуверенность в завтрашнем дне (46%), 35% винят в этом свое руководство, 27% — атмосферу в коллективе, 24% —личные проблемы или новости/социально-политический контекст, 22% — крупные перемены в жизни, 21% - объем работы.

Среди тех специалистов, кто чаще всего испытывает тревожность из-за неуверенности в завтрашнем дне больше всего оказалось ИТ-специалистов, руководители чаще всего становятся причиной стрессов для маркетологов, а большой объем работы – для сотрудников из сферы производства.

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Топ комментариев

Asd10

Штоб тебе твой флуд медом не казался.

Asd10

А где натовцы зачищали траншеи, теоретический танкист??)))

urbasik

А ведь товарищ Сталин отправил в Китай тысячу предриятий без пробега и безвозмездно.

mosquito__2010

Интересно, до них уже дошло что им вилы ?