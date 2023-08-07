Киев стал крупнейшим получателем помощи от США

США после 24 февраля 2022 года направили Украине более 66 миллиардов долларов в качестве военной, финансовой и гуманитарной поддержки, что сделало Киев крупнейшим получателем помощи от Вашингтона со времен Второй мировой войны.

По сравнению с помощью другим главным ее получателям за рубежом цифры выглядят уникальными, пишет The Washington Post. Так, за последние два года Израиль получил от США 8,6 миллиарда долларов, Египет — 3,3 миллиарда, Иордания — 2,9 миллиарда.

Эксперты называют объемы помощи Украине «запредельными». Например, после Второй мировой направили 16 европейским странам в рамках «плана Маршалла» приблизительно 150 миллиардов долларов с поправкой на инфляцию за три года.

При этом США находятся на 12-м месте в рейтинге всех доноров Украины, расставленных по доле от их ВВП, которую составила помощь. Лидерами стали страны Балтии — Эстония (1,26%), Латвия (1,09%) и Литва (0,95%).