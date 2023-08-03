НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто

Источник:
Sibnet.ru
6769 20

Все чиновники в России должны ездить на автомобилях российского производства, заявил Владимир Путин в ходе встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.

«Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции», — сказал Путин.

По словам Путина, что министерства и управление делами президента обращались с просьбой закупки иностранных машин, но он сказал, что «это должно быть абсолютно исключено».

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов предложил Путину испытать новую машину концерна — Lada Iskra. Это новый бюджетный автомобиль, который должны запустить в следующем году.

«Это была бы большая честь, Владимир Владимирович, для нас, если бы вы испытали бы его как и в свое время Lada Kalina», — сказал Соколов.

Еще по теме
Путину предложили протестировать Lada Iskra
Кремль заявил о выходе России из кризиса
Кремль оценил видео боя российского танка с колонной ВСУ
Африка шокировала Запад уровнем поддержки Путина
смотреть все
Политика #Россия #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Известны планы Киева на случай смерти Зеленского
Венгрия прокомментировала новые санкции против России анекдотом
Путин заявил о готовности к военному столкновению с НАТО
Обсуждение (20)
Картина дня
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Польша испугалась переодетых в мигрантов бойцов «Вагнера»
Британская разведка обвинила кустарник в провале наступления ВСУ
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Руку бы пожал и спасибо сказал за то что продолжает дело уничтожения бандеровщины.

Nik3316

что то мне подсказывает, что такие как ты уже на пути к урановым рудникам ехали...

velam

Что бы он сделал с такими как вы ?

ball-n-wall

Нужно подключать британских ученых, в частности ботаников..