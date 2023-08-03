Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто

Все чиновники в России должны ездить на автомобилях российского производства, заявил Владимир Путин в ходе встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.

«Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции», — сказал Путин.

По словам Путина, что министерства и управление делами президента обращались с просьбой закупки иностранных машин, но он сказал, что «это должно быть абсолютно исключено».

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов предложил Путину испытать новую машину концерна — Lada Iskra. Это новый бюджетный автомобиль, который должны запустить в следующем году.

«Это была бы большая честь, Владимир Владимирович, для нас, если бы вы испытали бы его как и в свое время Lada Kalina», — сказал Соколов.