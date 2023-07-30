«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище

Головокружительные пике, слаженные фигуры и дым в цветах российского флага в небе — под Новосибирском в очередной раз прошло авиашоу. В этом году погода угрожала сорвать мероприятие, но именно в часы проведения тучи разошлись, и выглянуло солнце.

Авиашоу — в этот раз его назвали «Виват, Россия!» — проходит не первый год, и многие организационные моменты уже отлажены.

Зрителям предлагают удобное расписание электричек — поезда прибывали на станцию Мочище каждые десять минут, проезжую часть разделили, так что автобусы постоянно курсировали туда-сюда и подбрасывали людей до аэродрома. Позаботились о местах для курения, туалетах, аттракционах для детей и точках общепитах, где в основном кормили шашлыком.

Электрический «кукурузник»

Условно авиашоу можно поделить на две части. Первая — это демонстрация различной авиатехники на земле и в небе. А вторая — трюки от летчиков.

Вверх поднимались настоящие раритеты. Медленно покружились самолеты По-2. Это воздушное судно прославилось ночными вылетами в годы Великой Отечественной войны, причем дерзкие налеты совершали женщины, прозванные ведьмами. Летчицы отключали двигатель, и был только слышен звук, похожий на шелест метлы.

Вертолет Ми-1 был разработан в конце 1940-х годов, с него началась история этой линейки. Этот экземпляр — единственный летный в стране, а его хозяин летал на нем еще в 1960-е.

А ТВС-2МС — не просто модернизация Ан-2, сейчас это современная летающая лаборатория.

Самолет оборудован дополнительной силовой установкой из восьми электродвигателей. На нем технологии для создания самолета и беспилотника сверхкороткого взлета и посадки. Проект носит название «Партизан».

«Жуть какая!»

Первым, кто заставил зрителей замирать от страха и кричать от восторга, стал пилот Валерий Бражник на самолете «Экстра».

Этот немецкий самолет разработал пилот Вальтер Экстра для акробатики.

Бражник делал бочки, крутил петли, на высоте отключал двигатель и пикировал вниз.

Приземлившегося летчика встретили аплодисментами и криками: «Молодец!». А одна из зрительниц попросила автограф, на что пилот пошутил, что расписываться будет только на груди.

С пилотажной группой «Барсы» Новосибирск познакомился еще в 2017 году. Это девичья группа из Сургута с командиром-мужчиной. Они выступают на Як-52 — главном учебно-тренировочном самолете.

В этом году девушки прилетели на своих трех Як-52, а еще три несколько дней обкатывали на аэродроме.

Группа демонстрировала бочки, сердце, тюльпан, вентилятор. Один из сложных и зрелищных элементов — «зеркало», когда самолеты летят кабинами навстречу друг другу.

Погода внесла изменения в программу — «Барсы» планировали сделать мертвую петлю из шести самолетов, но решили не рисковать.

«Жуть какая!» — эмоционально кричал комментатор шоу, когда «Барсы» проносились над публикой на минимальной высоте в 150 метров.

Группа «Русь» из Вязьмы, созданная еще в 1987 году, — тоже постоянный участник авиашоу. Они выступают на самолетах Л-39 «Альбатрос». Это легкий штурмовик, на нем обучают пилотированию днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, элементам боевого применения. Был разработан в Чехословакии в 1968 году и выпускался до 1999 года.

Этот летный состав, конечно, не первый, но большинству пилотов по 60 лет. Все имеют квалификацию летчика-инструктора первого класса и налет на различных типах самолетов более 3,5 тысячи часов.

По пути самолеты сделали четыре посадки. Самым непростым был перелет из Омска в Новосибирск, так как между городами стоял грозовой фронт. Но именно «Русь» разогнала тучи, и выглянуло солнце.

Группа отличается ливреей — она черная с желтым узором. Самолеты выстраивались в боевые порядки «пуля», «ракета», «булава», «ромб». Рисовали сердечко, распускались в тюльпан и фонтан, делали мертвые петли. Выступление «Руси» стало кульминацией праздника.

Авиашоу на аэродроме Мочище под Новосибирском проводится с 2011 года (были пропуски в 2020 и 2021 из-за короновируса). Участвовали 400 человек и 80 воздушных судов.