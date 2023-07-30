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«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище

Автор:
Елизавета Разумникова, Sibnet.ru
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Головокружительные пике, слаженные фигуры и дым в цветах российского флага в небе — под Новосибирском в очередной раз прошло авиашоу. В этом году погода угрожала сорвать мероприятие, но именно в часы проведения тучи разошлись, и выглянуло солнце.
Авиашоу «Виват, Россия!» на аэродроме Мочище

Авиашоу — в этот раз его назвали «Виват, Россия!» — проходит не первый год, и многие организационные моменты уже отлажены. 

Зрителям предлагают удобное расписание электричек — поезда прибывали на станцию Мочище каждые десять минут, проезжую часть разделили, так что автобусы постоянно курсировали туда-сюда и подбрасывали людей до аэродрома. Позаботились о местах для курения, туалетах, аттракционах для детей и точках общепитах, где в основном кормили шашлыком.

Электрический «кукурузник»

Условно авиашоу можно поделить на две части. Первая — это демонстрация различной авиатехники на земле и в небе. А вторая — трюки от летчиков.

Самолеты По-2 на авиашоу «Виват, Россия!» на аэродроме Мочище

Вверх поднимались настоящие раритеты. Медленно покружились самолеты По-2. Это воздушное судно прославилось ночными вылетами в годы Великой Отечественной войны, причем дерзкие налеты совершали женщины, прозванные ведьмами. Летчицы отключали двигатель, и был только слышен звук, похожий на шелест метлы.

Вертолет Ми-1 был разработан в конце 1940-х годов, с него началась история этой линейки. Этот экземпляр — единственный летный в стране, а его хозяин летал на нем еще в 1960-е.

Вертолет Ми-1 на авиашоу «Виват, Россия!» на аэродроме Мочище

А ТВС-2МС — не просто модернизация Ан-2, сейчас это современная летающая лаборатория. 

Самолет оборудован дополнительной силовой установкой из восьми электродвигателей. На нем технологии для создания самолета и беспилотника сверхкороткого взлета и посадки. Проект носит название «Партизан».

Самолет ТВС-2МС на авиашоу «Виват, Россия!» на аэродроме Мочище

«Жуть какая!»

Первым, кто заставил зрителей замирать от страха и кричать от восторга, стал пилот Валерий Бражник на самолете «Экстра». 

Этот немецкий самолет разработал пилот Вальтер Экстра для акробатики.

Выступление Валерия Бражника на авиашоу «Виват, Россия!» на аэродроме Мочище

Бражник делал бочки, крутил петли, на высоте отключал двигатель и пикировал вниз. 

Приземлившегося летчика встретили аплодисментами и криками: «Молодец!». А одна из зрительниц попросила автограф, на что пилот пошутил, что расписываться будет только на груди.

Пилот Валерий Бражник на авиашоу «Виват, Россия!» на аэродроме Мочище

С пилотажной группой «Барсы» Новосибирск познакомился еще в 2017 году. Это девичья группа из Сургута с командиром-мужчиной. Они выступают на Як-52 — главном учебно-тренировочном самолете. 

В этом году девушки прилетели на своих трех Як-52, а еще три несколько дней обкатывали на аэродроме.

Группа «Барсы» на авиашоу «Виват, Россия!» на аэродроме Мочище

Группа демонстрировала бочки, сердце, тюльпан, вентилятор. Один из сложных и зрелищных элементов — «зеркало», когда самолеты летят кабинами навстречу друг другу. 

Погода внесла изменения в программу — «Барсы» планировали сделать мертвую петлю из шести самолетов, но решили не рисковать.

Группа «Барсы» на авиашоу «Виват, Россия!» на аэродроме Мочище

«Жуть какая!» — эмоционально кричал комментатор шоу, когда «Барсы» проносились над публикой на минимальной высоте в 150 метров.

Группа «Русь» из Вязьмы, созданная еще в 1987 году, — тоже постоянный участник авиашоу. Они выступают на самолетах Л-39 «Альбатрос». Это легкий штурмовик, на нем обучают пилотированию днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, элементам боевого применения. Был разработан в Чехословакии в 1968 году и выпускался до 1999 года.

Группа «Русь» на авиашоу «Виват, Россия!» на аэродроме Мочище

Этот летный состав, конечно, не первый, но большинству пилотов по 60 лет. Все имеют квалификацию летчика-инструктора первого класса и налет на различных типах самолетов более 3,5 тысячи часов.

По пути самолеты сделали четыре посадки. Самым непростым был перелет из Омска в Новосибирск, так как между городами стоял грозовой фронт. Но именно «Русь» разогнала тучи, и выглянуло солнце.

Группа «Русь» на авиашоу «Виват, Россия!» на аэродроме Мочище

Группа отличается ливреей — она черная с желтым узором. Самолеты выстраивались в боевые порядки «пуля», «ракета», «булава», «ромб». Рисовали сердечко, распускались в тюльпан и фонтан, делали мертвые петли. Выступление «Руси» стало кульминацией праздника.

Авиашоу на аэродроме Мочище под Новосибирском проводится с 2011 года (были пропуски в 2020 и 2021 из-за короновируса). Участвовали 400 человек и 80 воздушных судов.

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