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Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы»

Источник:
ТАСС
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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы».

«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув"», — приводит ТАСС слова Лукашенко, сказанные им Путину.

Президент Белоруссии отметил, что держит «Вагнер» в центре, «как договорились, Белоруссии не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие». «И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих», — отметил Лукашенко.

Глава «Вагнера» Евгений Пригожин 24 июня обвинил военное руководство России в ударе по позициям ЧВК и объявил «марш справедливости». Его бойцы захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулись в Москву. Путин назвал это мятежом.

После переговоров с Лукашенко Пригожин приказал своим отрядам вернуться в лагеря. Белоруссия разрешила вагнеровцам разместиться на территории республики.


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