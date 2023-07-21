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Microsoft оснастит армию США AR‑очками

Источник:
Sibnet.ru
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тактические очки с дополненной реальностью IVAS 1.2
Фото: © U.S. Army

Microsoft к 31 июля поставит для тестирования Пентагону усовершенствованные армейские тактические очки с дополненной реальностью IVAS 1.2.

Источники в Microsoft рассказали Bloomberg, что новая версия AR-гарнитуры HoloLens будет проверена на прочность и функциональность во время специальных испытаний до конца августа. Отмечается, что партия из 20 устройств будет поставлена на 3 месяца раньше запланированного срока

Отряды военнослужащих США будут тестировать устройство на надежность в экстремальных условиях, включая слабое освещение, чтобы убедиться, что оно соответствует требованиям и не вызывает дискомфорта, головокружения или тошноты, наблюдавшихся при проверке предыдущих версий.

Если испытания будут успешными, Пентагон планирует заключить контракт с Microsoft на производство партии устройств для следующего этапа тестирования. В случае успешного прохождения, тактические очки будут подвергнуты полномасштабному тесту в полевых условиях.

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Топ комментариев

TOJlCTblN

Чем же они кинжалы сбивали? Банкой с огурцами?🤔

Captain Nemo

У нас в России дурачков припасено не на одно столетие.А его самого в Африку тогда вместе с семейством

Captain Nemo

Они все ВИЧ инфицированные.Так что вперед в рулетку с ними поиграй

MuCbE

Они сбивали их после приземления средствами информационной борьбы.