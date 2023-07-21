Microsoft оснастит армию США AR‑очками

Microsoft к 31 июля поставит для тестирования Пентагону усовершенствованные армейские тактические очки с дополненной реальностью IVAS 1.2.

Источники в Microsoft рассказали Bloomberg, что новая версия AR-гарнитуры HoloLens будет проверена на прочность и функциональность во время специальных испытаний до конца августа. Отмечается, что партия из 20 устройств будет поставлена на 3 месяца раньше запланированного срока

Отряды военнослужащих США будут тестировать устройство на надежность в экстремальных условиях, включая слабое освещение, чтобы убедиться, что оно соответствует требованиям и не вызывает дискомфорта, головокружения или тошноты, наблюдавшихся при проверке предыдущих версий.

Если испытания будут успешными, Пентагон планирует заключить контракт с Microsoft на производство партии устройств для следующего этапа тестирования. В случае успешного прохождения, тактические очки будут подвергнуты полномасштабному тесту в полевых условиях.