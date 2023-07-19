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США введут санкции против Киргизии за помощь России

Источник:
The Washington Post
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Парламент Киргизии
Фото: © iacis.ru

США планируют в ближайшее время объявить о ведении санкций против Киргизии за нарушение санкционного режима в отношении России, пишет The Washington Post со ссылкой на источники во властных кругах Вашингтона.

Запад обвинил Киргизию в поставках в Россию подсанкционных товаров — беспилотников, прицелов и полупроводников. В качестве примера WP приводит закупка киргизскими компаниями «чувствительной электроники» из Китая и Южной Кореи, закупщиками которой якобы были «известные поставщики российской оборонной промышленности».

Издание отмечает, что решение о санкциях было принято после «месяцев безрезультативных визитов» в Бишкек американских и европейских дипломатов.

Посольство Киргизии в США заявило WP, что Бишкек придерживается международных норм, пресекает контрабанду и другие виды незаконной торговли. Резкое увеличение объемов торговли с Россией диппредставительство связало отчасти с совершенствованием систем отслеживания товаров.

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Экономика #Санкции
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