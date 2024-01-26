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Госдеп назвал «очень талантливым» экономическое руководство России

Источник:
Sibnet.ru
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Российское экономическое руководство «очень талантливо» и успешно помогает стране справляться с западными рестрикциями, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

«Российские экономические менеджеры очень талантливы. До сих пор они успешно прикрывали Путина», — заявил О'Брайен.

Он отметил, что нынешние экономические показатели России сопоставимы с показателями до начала военного конфликта на Украине, однако в перспективе российская экономика рискует упасть примерно на 6%.

«Их (экономического руководства России) право на ошибки снижается», — добавил дипломат.

Журнал Politico в номинации «Разрушители» отдал первое место главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной — за разрушение планов Запада в деле антироссийских санкций.

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Политика #Мир #Санкции
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