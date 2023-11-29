Главу ЦБ Набиуллину назвали главным «разрушителем» года

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заняла первое место в мировом рейтинге «разрушителей», опубликованном американским изданием Politico.

Издание опубликовало рейтинг людей, которые «формируют политическую жизнь Европы». Он разбит на три категории: «мечтатели», «деятели», и «разрушители». Президента Украины Владимира Зеленским назвали «мечтателем» года, польского политика Дональда Туска — «деятелем», а Набиуллину — «разрушителем».

Как отмечает издание, она в течение уже десяти лет занимает пост главы ЦБ России и служит «главным технократом», поддерживающим политику президента России Владимира Путина.

«Агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву. <...> [Глава ЦБ] также сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля», — отметило издание.