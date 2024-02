Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций, сообщил генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

Ограничение ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — первый, второй и четвертый банки по величине активов в Китае, пишут «Известия» со ссылкой на Порошина.

С начала января эти банки уведомляли российских клиентов о прекращении приема платежей. Операции с неподсанкционными банками еще продолжаются.

С декабря 2023 года китайские банки стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживаются США, но расчеты в нацвалютах все еще проходят, пишет издание.

Некоторые банки КНР стали блокировать любые транзакции из России, в частности, такое решение принял основной китайский банк для российских импортеров Chouzhou Commercial Bank.