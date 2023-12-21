Провал санкций против России объяснили ловушкой большой страны

Западные санкции против России оказались безрезультатными из-за эффекта «ловушки большой страны», считает руководитель Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики РАН Дарья Ушкалова

Суть эффекта заключается в том, что если страна является крупным игроком на каком-либо рынке, то ограничение поставок или даже ожидание этого неминуемо ведет за собой увеличение мировых цен.

Таким образом, Россия в сложившейся ситуации может компенсировать снижение объемов экспорта за счет роста цен, приводят «Известия» вывод Ушкаловой.

По ее мнению, эффект «ловушки большой страны» пока еще способствует преодолению международных ограничений, но его влияние понемногу сокращается.

В качестве противодействия санкциям Ушкалова предложила расширить рынки сбыта российских товаров и развить логистическую инфраструктуру, чтобы перевести ряд категорий товаров с западного направления на восточное.