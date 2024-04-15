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Алюминий и никель подскочили в цене из‑за санкций против России

Источник:
РБК
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Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) на фоне новых санкций США и Великобритании против России выросли на 9,4%, на никель — на 8,8%.

В пятницу, 12 апреля США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского производства, а также ввели запрет для американских компаний на услуги по приобретению этих металлов. В правительстве Великобритании заявили, что меры затронут импорт металлов из России на 40 миллиардов долларов.

Из-за санкций LME и Чикагская товарная биржа (СME) не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России. Санкции могут привести к неопределенности на рынке, приводит РБК заявление Лондонской биржи металлов.

Аналитик Цзя Чжэн связал рост цен на алюминий и никель с опасениями, что санкции сократят потоки из России на западные рынки. Эксперты Bloomberg считают, что новые санкции не помешают России продавать металл, но повлияют на цены на LME.

Посол в США Анатолий Антонов назвал новые меры против российского металла политизированным шагом и «пальбой без разбора».

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