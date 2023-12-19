Вступил в силу 12‑й пакет санкций ЕС против России

Основная часть ограничительных мер вступает в силу сразу — с
момента публикации, некоторые меры — с 19 декабря, приводит «Интерфакс» сообщение
ЕС.
В пакет входят запрет на импорт российских алмазов, в том
числе тех, которые были обработаны в третьих странах или перевозились транзитом
через Россию; расширение запрета на транзит товаров из ЕС в третьи страны через
территорию России на любые товары, которые могут иметь военное назначение.
Кроме того, в 12-й пакет санкций попали более 140 физических
и юридических лиц, включая 29 российских организаций.
Помимо этого, согласно заявлению, ЕС также запрещает на
своей территории гражданам России занимать руководящие посты в компаниях, в
частности, связанных с предоставлением россиянам услуг криптокошельков.
Ограничения также вводятся на «предоставление программного
обеспечения для управления предприятиями и программного обеспечения для
промышленного дизайна и производства».