Вступил в силу 12‑й пакет санкций ЕС против России

Основная часть ограничительных мер вступает в силу сразу — с момента публикации, некоторые меры — с 19 декабря, приводит «Интерфакс» сообщение ЕС.

В пакет входят запрет на импорт российских алмазов, в том числе тех, которые были обработаны в третьих странах или перевозились транзитом через Россию; расширение запрета на транзит товаров из ЕС в третьи страны через территорию России на любые товары, которые могут иметь военное назначение.

Кроме того, в 12-й пакет санкций попали более 140 физических и юридических лиц, включая 29 российских организаций.

Помимо этого, согласно заявлению, ЕС также запрещает на своей территории гражданам России занимать руководящие посты в компаниях, в частности, связанных с предоставлением россиянам услуг криптокошельков.

Ограничения также вводятся на «предоставление программного обеспечения для управления предприятиями и программного обеспечения для промышленного дизайна и производства».