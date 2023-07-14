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Запасникам повысили предельный возраст

Источник:
ТАСС
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Госдума приняла законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Согласно поправкам, предельный возраст пребывания в запасе для таких военнообязанных первого разряда повысится с 35 до 40 лет, второго разряда — с 45 до 50 лет, третьего разряда — с 50 до 55 лет.

Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве: для старших офицеров — до 65 лет (сейчас 60 лет), для младших офицеров — до 60 лет (сейчас 55 лет), для имеющих иные звания — до 55 лет (сейчас 45 лет).

Поправки предусматривают, что военнообязанные будут уходить в отставку поэтапно вплоть до конца 2027 года. Те, кому исполнится 50 лет в 2024 году, будут находиться в запасе до 51 года.

Граждане, достигшие 50 лет в 2025, 2026 и 2027 году, будут пребывать в запасе до 52, 53 и 54 лет соответственно. Те, кто достигли 50–54 лет и были переведены в отставку до 2024 года, не будут зачислены в запас, но при желании могут подать соответствующее заявление.

Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года.

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Оборона #Армия #Законы
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