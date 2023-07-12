НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Американский суд разрешил Microsoft купить Blizzard

Источник:
Sibnet.ru
170 0
Консоль Xbox Series X
Фото: © Billy Freeman / Unsplash License

Cуд вынес решение в пользу американской компании Microsoft в разбирательстве с Федеральной торговой комиссией США (ФТК) относительно приобретения Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов.

Суд отклонил просьбу ФТК о временном запрете на сделку между Microsoft и Activision Blizzard, сообщает The Verge со ссылкой на материалы дела. Судья посчитал, что комиссии не удалось предоставить достаточное количество доказательств того, что сделка нанесет ущерб конкуренции на рынке игр.

Microsoft обвиняли в стремлении после приобретения Activision Blizzard прекратить выпуск игр из популярной серии шутеров Call of Duty на игровой консоли PlayStation от Sony, основным конкурентом корпорации на рынке видеоигр.

Представители Microsoft, включая главу игрового подразделения Фила Спенсера, во время судебного процесса заявили под присягой, что компания не планирует принимать такие шаги.

Фил Спенсер поклялся, что оставит CoD на Playstation 

Следующим шагом для Microsoft станет убеждение британского антимонопольного регулятора в необходимости утвердить данную сделку. В конце апреля он вынес решение о блокировке этой крупнейшей сделки в игровой индустрии.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Около 85% уехавших айтишников вернулись в Россию
Продажи ноутбуков в России сильно снизились
США обрежут Китаю доступ к облачным вычислениям
Российские производители попросили ограничить импорт серверов
смотреть все
Хайтек #IT-бизнес
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
1691
0
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
5709
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
8510
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
9685
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
12387
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
13704
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
14438
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
11281
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
11338
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
11811
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

jeryakob

проценты в пенсионках ниже инфляции и даже банка. все эти реформы узаконенный грабеж. пенсионка путину...

Uynachalnica

Да, ладно, больше 20 лет жили с подобными разводами, а тут угосударствели?

mihan-krap

Ну наконец то, султан определился на какой стул сесть.

DEMON01

Ничего страшного и это правильно мы за все заплатим