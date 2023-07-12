Американский суд разрешил Microsoft купить Blizzard

Cуд вынес решение в пользу американской компании Microsoft в разбирательстве с Федеральной торговой комиссией США (ФТК) относительно приобретения Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов.

Суд отклонил просьбу ФТК о временном запрете на сделку между Microsoft и Activision Blizzard, сообщает The Verge со ссылкой на материалы дела. Судья посчитал, что комиссии не удалось предоставить достаточное количество доказательств того, что сделка нанесет ущерб конкуренции на рынке игр.

Microsoft обвиняли в стремлении после приобретения Activision Blizzard прекратить выпуск игр из популярной серии шутеров Call of Duty на игровой консоли PlayStation от Sony, основным конкурентом корпорации на рынке видеоигр.

Представители Microsoft, включая главу игрового подразделения Фила Спенсера, во время судебного процесса заявили под присягой, что компания не планирует принимать такие шаги.

Фил Спенсер поклялся, что оставит CoD на Playstation

Следующим шагом для Microsoft станет убеждение британского антимонопольного регулятора в необходимости утвердить данную сделку. В конце апреля он вынес решение о блокировке этой крупнейшей сделки в игровой индустрии.