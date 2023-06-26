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Фил Спенсер поклялся в суде, что оставит Call of Duty на консолях Sony

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из игры Call of Duty®: Modern Warfare® II
Фото: © Activision

Один из ключевых руководителей Microsoft, Фил Спенсер (Phil Spencer), поклялся в суде, что после покупки Activision Blizzard серия игр Call of Duty по-прежнему будет доступна на консолях Sony PlayStation.

Окружной судья США потребовал от Фила Спенсера, возглавляющего подразделение Microsoft Gaming, подтвердить, что Sony не лишится возможности предлагать популярную игру на консолях PlayStation. В ответ тот поднял руку и церемониально поклялся в доступности игры, сообщает Bloomberg.

Спенсер заявил, что компания будет продолжать выпускать новые версии Call of Duty для Sony PlayStation, но добавил «Если Sony позволит». Он отметил, что поддержка игр продолжится и на новых поколениях PlayStation, ожидаемых в ближайшие годы.

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Приобретение Activision Blizzard поставит Microsoft на третье место на игровом рынке, после китайской Tencent Holdings Ltd. и Sony. Однако судебный спор с Sony создает риски срыва сроков, так как сделка должна быть завершена до 18 июля, иначе условия придется пересматривать.

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Игры #Экшены
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