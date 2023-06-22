Консоли Xbox и подписки Game Pass подорожают

Microsoft анонсировала первое за многие годы повышение цен на консоли Xbox. В среднем по регионам стоимость приставки вырастет на 50 долларов.

Глава отдела коммуникаций Xbox, Кари Перес, рассказал The Verge о повышении цен на консоли Xbox и подписки Xbox Game Pass. Изменение затронет большинство стран, за исключением США, Японии, Чили, Бразилии и Колумбии.

По словам Переса, повышение цен связано с необходимостью адаптации к текущим реалиям рынка. Новые цены вступят в силу с 1 августа текущего года.

Кроме повышения цен на консоли, компания Microsoft также увеличит стоимость подписок Xbox Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate. Первая будет стоить 10,99 доллара в месяц, а вторая — 16,99 доллара в месяц. Это повышение цен на подписки произойдет уже 6 июля.

Изменение цен стало реакцией на рыночные тенденции и потребности каждого региона. Перес отметил, что Microsoft продолжит работать над предоставлением высококачественного игрового опыта и улучшением своих услуг.