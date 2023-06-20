Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца

Летнее солнцестояние в 2023 году наступит 21 июня. Это будет самый длинный день и самая короткая ночь. Подобные «переломные» астрономические события всегда наделялись сакральным смыслом. Эзотерики рассказали, как зарядиться от энергии Солнца.

Летнее солнцестояние — астрономическое явление, при котором Солнце достигает наивысшей точки над горизонтом. В этот момент день — самый длинный, а ночь — самая короткая. После световой день начнет убывать.

Летнее солнцестояние в Северном полушарии в 2023 году наступит 21 июня, а в Южном — 21 декабря. Это связано с наклоном оси вращения Земли, когда одно из полушарий получает больше солнечного света и тепла.

«Дни солнцестояния и равноденствия — моменты энергетического скачка. И если вы практикуете обряды, молитвы, духовные практики, то можете присоединиться к этому потенциалу и взять его для себя», — рассказала на YouTube-канале эзотерик Анна Вергелес.

Как изменить жизнь в день солнцестояния

В день летнего солнцестояния каждый может почувствовать связь с потенциалом творца внутри себя. Важно декларировать цели, намерения, желания в пространство, потому что грань между физической реальностью и тонким миром становится очень проницаемой.

Эзотерик предложила выехать на природу: в парк, в лес, на берег реки. Особенно полезно поплавать.

«Заходя в воду, представьте, что вы очищаетесь. Вы можете даже проговорить про себя или попросить очищения, здоровья, силы. Окунитесь трижды с головой и почувствуйте, как вы выходите обновленные, чистые, светлые», — сказала Вергелес.

Еще один ритуал — встать босиком на землю. Представить, что из ног уходят корни вглубь к центру земли.

«Земля и наполняет, и очень хорошо чистит, потому что в нее можно выпускать все, что накопилось, что тяжело и эмоционально, и физически. Земля очень хорошо принимает и трансформирует то, что нам уже не нужно», — сказала эзотерик.

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После пятиминутного стояния на земле босиком Вергелес предложила сквозь закрытые веки посмотреть на солнце. Лучше это делать в 12.00, когда светило в зените.

«Если у вас в теле есть неприятные ощущения, что-то где-то болит, есть какое-то напряжение, (мысленно) промывайте все это солнечным светом. Он максимально целебный, максимально активный», — отметила эксперт.

Через 10-15 минут надо поблагодарить природу, людей, себя. Затем можно попросить то, что хочется, но не в формате «дайте мне то-то», а в варианте «дайте возможности проявить себя так-то, создать что-то».