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Пять мощных вспышек произошли на Солнце

Источник:
ТАСС
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Ученые зарегистрировали пять вспышек высокого класса М на Солнце, следует из данных мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).

Одна из самых мощных вспышек произошла в 09.19 мск. «В рентгеновском диапазоне в группе пятен 3 663 (N26W09) зарегистрирована вспышка M9.1 продолжительностью 28 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в сообщении ИПГ.

Кроме того, на Солнце зарегистрированы вспышки М1.2, М1.1, М2.4, а также М1.6. Первую вспышку ученые зафиксировали в 01:45 мск.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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Наука #Космос
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