Календарь магнитных бурь: почему ломаются техника и люди

Как возникают магнитные бури, как их прогнозируют, почему при высокой солнечной активности нарушается работа техники и как магнитные бури влияют на здоровье людей?

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят мощные вспышки. Они возникают в местах взаимодействия солнечных пятен противоположной магнитной полярности. В этот момент скорость солнечного ветра (ионизированных частиц) резко увеличивается. Также на возмущения солнечного ветра влияют так называемые корональные дыры и выбросы массы.

Землю от солнечной радиации защищает невидимая оболочка — магнитосфера. В обычных условиях магнитосфера эффективно противостоит солнечному ветру. Но если солнечный ветер многократно усилен, происходит возмущение магнитного поля Земли — магнитная буря.

В среднем на Земле ежегодно происходит до 30 мощных магнитных бурь. Магнитная буря может длится от нескольких часов до нескольких суток.

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«В разных частях земного шара магнитные бури имеют разную интенсивность. Полярные районы особенно чувствительны к влиянию солнечного ветра, а ближе к экватору магнитные бури проявляются намного слабее», — прокомментировал старший научный сотрудник обсерватории солнечно-земной физики ИНГГ СО РА Николай Семаков.

Циклы активности Солнца

У Солнца есть 11-летние циклы активности. Циклы включают спокойные и активные периоды. Последний на сегодня 25-й цикл начался в 2020 году. Ученые спрогнозировали, что максимума своей активности Солнце достигнет в июле 2025 года.

Магнитные бури делят на пять уровней от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря).

Самой мощной за историю наблюдений считается геомагнитная буря Каррингтона 1-2 сентября 1859 года. Она нарушила работу телеграфа в Европе и Северной Америке. А северные сияния наблюдались даже на южных широтах.

Сильная магнитная буря и сейчас способна вывести из строя электрические сети по всему миру, так как техника нередко плохо защищена от чрезмерного напряжения.

Также бури мешают распространению сигналов в ионосфере, что останавливает работу GPS и высокочастотной радиосвязи. Магнитные бури иногда выводят из строя околоземные спутники.

При этом магнитные бури не могут повлиять на оптоволокно, поэтому распространению интернета солнечная активность обычно не угрожает.

Как прогнозируют магнитные бури

Ученые прогнозируют магнитные бури на основе огромного объема данных, в том числе со спутников, которые фиксируют возмущения солнечного ветра. В США этим занимается Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), а в России Физический институт Российской академии наук (ФИАН).

Точный прогноз магнитных бурь возможен не более, чем на сутки вперед с коэффициентом корреляции 0,7. На третьи сутки коэффициент корреляции падает до 0,3.

Например, календарь магнитных бурь на декабрь сейчас составить невозможно. Возможен 27-дневный прогноз на основе периода вращения Солнца вокруг своей оси. Но он будет очень приблизительный, ситуация на Солнце иногда меняется за минуты.

Прогноз магнитных бурь на месяц и на предстоящий день можно посмотреть на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЕЗ.

Как магнитная буря влияет на здоровье

Влияние магнитных бурь на здоровье остается предметом изучения. Но сам факт влияния уже неоспорим. Например, американская кардиологическая ассоциация установила, что во время магнитных бурь повышается число смертей от инфаркта миокарда и инсульта.

Магнитную бурю организм воспринимает как стресс. Это может приводить к изменению настроения и вспышкам агрессии, утверждает руководитель лаборатории метеопатологии и магнитобиологии Научного клинического центра Юрий Гурфинкель.

Также может нарушиться работа сосудистой системы и снизиться выработка мелатонина, что повлечет ухудшение сна.

Ученый порекомендовал в дни неблагоприятных магнитных бурь внимательнее следить за здоровьем, стараться высыпаться, пить много воды, есть фрукты и овощи, рыбу и мясо. Также при изменении самочувствия стоит измерять давление и обязательно принимать лекарства, если оны были ранее прописаны врачом. А от алкоголя в дни магнитных бурь лучше полностью отказаться.