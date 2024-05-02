Китай анонсировал создание обитаемой лунной базы

Национальное космическое управление Китая представило видео, которое иллюстрирует концепцию проекта Международной лунной исследовательской станции.

Участие в проекте обитаемой базы на Луне принимают Россия, Венесуэла, Пакистан, Азербайджан, Беларусь, Южная Африка, Египет, Таиланд и Никарагуа.

На презентации были продемонстрированы различные миссии, включая операции по доставке проб с лунной поверхности, посадочные модули, луноходы, а также поддержка орбитальных спутников.

Планируется, что базовая модель лунной базы будет готова к 2028 году. Далее последует развертывание коммуникационной инфраструктуры, производства электроэнергии и другого оборудования, которое будет преобразовано в обширный обитаемый лунный форпост.

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На первом этапе к 2035 году вокруг южного полюса Луны будут созданы комплексные научные объекты с основными функциями и необходимой инфраструктурой. На втором этапе к 2045 году планируется построить полномасштабную функционирующую базу.

Международная лунная исследовательская станция станет платформой для долгосрочных научных исследований, а также интеллектуальной подготовки к пилотируемым полетам на Марс и другие отдаленные регионы Солнечной системы.