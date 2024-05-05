Как можно полюбоваться метеорным потоком Акварид

Пик метеорного потока эта-Аквариды наступит в ночь на 6 мая, ожидается до 50 метеоров в час, сообщил Московский планетарий.

«Майское небо порадует звездным дождем из созвездия Водолей. С 19 апреля по 28 мая 2024 действует метеорный поток эта-Аквариды (-Аквариды) или Майские Аквариды», — рассказали РИА Новости в планетарии.

В планетарии назвали Аквариды «красивым и богатым метеорным потоком». Они образованы пылевым следом, оставленным кометой Галлея. Дважды в год наша планета попадает в этот «хвост», а сгорающие в атмосфере пылевые частицы превращаются в быстрые и яркие метеоры (скорость почти 67 километров в секунду) с длинными следами.

Радиант, то есть такая точка на небе, из которой кажется, что вылетают метеоры, находится в созвездии Водолея. Лучше всего его видно из южного полушария, а в средних широтах радиант можно заметить последние несколько часов до рассвета над юго-восточным горизонтом.

Тем, кто собирается попытаться разглядеть на небе эти «падающие звезды», в планетарии порекомендовали смотреть на юго-восточный горизонт и ориентироваться на Летний Треугольник. Радиант располагается левее (восточнее) и ниже звезды Альтаир.

«Условия наблюдения Майских Акварид в 2024 году — благоприятные, так как пик происходит вблизи новолуния (8.05.2024). Луна не помешает наблюдению метеоров», — обнадежили астрономы.