НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Как можно полюбоваться метеорным потоком Акварид

Источник:
РИА Новости
324 0

Пик метеорного потока эта-Аквариды наступит в ночь на 6 мая, ожидается до 50 метеоров в час, сообщил Московский планетарий.

«Майское небо порадует звездным дождем из созвездия Водолей. С 19 апреля по 28 мая 2024 действует метеорный поток эта-Аквариды (-Аквариды) или Майские Аквариды», — рассказали РИА Новости в планетарии.

В планетарии назвали Аквариды «красивым и богатым метеорным потоком». Они образованы пылевым следом, оставленным кометой Галлея. Дважды в год наша планета попадает в этот «хвост», а сгорающие в атмосфере пылевые частицы превращаются в быстрые и яркие метеоры (скорость почти 67 километров в секунду) с длинными следами.

Радиант, то есть такая точка на небе, из которой кажется, что вылетают метеоры, находится в созвездии Водолея. Лучше всего его видно из южного полушария, а в средних широтах радиант можно заметить последние несколько часов до рассвета над юго-восточным горизонтом.

Тем, кто собирается попытаться разглядеть на небе эти «падающие звезды», в планетарии порекомендовали смотреть на юго-восточный горизонт и ориентироваться на Летний Треугольник. Радиант располагается левее (восточнее) и ниже звезды Альтаир.

«Условия наблюдения Майских Акварид в 2024 году — благоприятные, так как пик происходит вблизи новолуния (8.05.2024). Луна не помешает наблюдению метеоров», — обнадежили астрономы.

Еще по теме
Пять мощных вспышек произошли на Солнце
Открытую планету назвали именем персонажа из «Гарри Поттера»
Китай анонсировал создание обитаемой лунной базы
Вспышки на Солнце вызовут магнитную бурю на Земле
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пора красить яйца: простые и красивые способы
Найдена нация с самыми маленькими пенисами
Польский генерал предсказал скорое наступление ада на Украине
Наука объяснила провалы памяти у пьяных
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин поздравил с православной Пасхой
Белый дом предсказал новые успехи российской армии
Макрон выступил против ограничений в конфликте с Россией
Как можно полюбоваться метеорным потоком Акварид
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
32
Макрон назвал условия отправки французских войск на Украину
21
Ивлеева все-таки побывала в Донбассе
19
Проверять сексуальную ориентацию чиновников предложили в России
17
Варшава подала заявку на размещение ядерного оружия
17
Ученые рассказали о пользе невербального общения в сексе